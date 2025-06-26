Украина и Россия провели очередной обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Сколько человек участвовали в обмене, не уточняется. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что многие из освобожденных украинских бойцов находились в плену с 2022 года.

Минобороны РФ подтвердило состоявшийся обмен. По данным ведомства, освобожденные военные сейчас находятся в Беларуси, а вскоре будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Кроме того, Москва и Киев провели обмен останками военнослужащих.