Тот ранее призвал американского президента «пересмотреть свои любимые фильмы про живых мертвецов и вспомнить, насколько опасной может быть мифическая «Мертвая рука».



Упоминание Медведевым «Мертвой руки» — засекреченной советской системы автоматического ответа ядерным ударом — судя по всему, стало прямой реакцией на пост Трампа от 31 июля в соцсети Truth Social, где он принизил значение торгового сближения России и Индии, заявив, что те могут «вместе утащить свои мертвые экономики на дно».