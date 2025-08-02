МИР
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Трамп: Мы переместили ядерные подлодки из-за угроз России
Дональд Трамп заявил, что США перебросили ядерные подводные лодки в «соответствующие регионы» в ответ на угрозы со стороны бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
Трамп: Мы переместили ядерные подлодки из-за угроз России / TRT Russian
2 августа 2025 г.

Тот ранее призвал американского президента «пересмотреть свои любимые фильмы про живых мертвецов и вспомнить, насколько опасной может быть мифическая «Мертвая рука».

Упоминание Медведевым «Мертвой руки» — засекреченной советской системы автоматического ответа ядерным ударом — судя по всему, стало прямой реакцией на пост Трампа от 31 июля в соцсети Truth Social, где он принизил значение торгового сближения России и Индии, заявив, что те могут «вместе утащить свои мертвые экономики на дно».

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