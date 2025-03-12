ПОЛИТИКА
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Почему Трамп отказался наказывать Канаду?
Президент США отменил 50% тарифы на импорт металлов из Канады спустя шесть часов после подписания указа
Почему Трамп отказался наказывать Канаду?
Канада готова к тарифной войне с США / Reuters
12 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи увеличить тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50%, несмотря на угрозы, озвученные всего несколько часов назад. Однако 25%-ные пошлины все же вступят в силу 12 марта.

Угроза Трампа последовала за шагом канадской провинции Онтарио, которая приостановила введение 25%-ных сборов на экспорт электроэнергии в США. Этот шаг был ответом на резкие заявления Трампа, грозившего вдвое увеличить пошлины на металлы из Канады.

«Здравый смысл победил», — заявил торговый советник Трампа Питер Наварро в интервью CNBC, подтвердив, что президент отказался от своих последних угроз.

Отношения двух соседних стран осложнились после того, как Трамп ввел 25%-ные пошлины на товары из Канады и Мексики. Хотя он временно освободил ряд товаров от новых тарифов, он объяснил свои меры борьбой с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Теперь Канада также столкнулась с 25%-ными тарифами на сталь и алюминий, так как Вашингтон отменил прежние исключения для некоторых стран. В ответ Оттава объявила о зеркальных мерах, включающих пошлины на американские товары на сумму 30 млрд канадских долларов ($22 млрд). При этом Канада решила больнее всего ударить по экономикам республиканских штатов.

Премьер Онтарио Даг Форд ранее угрожал полностью отключить поставки электроэнергии в США, если Вашингтон усилит тарифное давление. Однако во вторник он объявил о приостановке энергетических пошлин, заявив, что это поможет сосредоточиться на переговорах о более широкой торговой сделке.

«В любых переговорах наступает момент, когда эмоции накаляются, и нужно их остудить», — сказал Форд, поблагодарив министра торговли США Ховарда Латника за инициативу встречи.

Ранее Трамп в соцсетях пригрозил удвоить тарифы, обвинил Канаду в военной зависимости от США и предложил решить торговые разногласия радикально — присоединением страны к США в качестве 51-го штата. «Тогда все тарифы исчезнут сами собой», — написал он.


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