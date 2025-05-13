ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху / Reuters
13 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет новое наступление в Газе. По его словам, операция будет продолжена до полного уничтожения ХАМАС.

«В ближайшие дни мы войдем в Газу со всей силой, чтобы завершить операцию и разгромить ХАМАС», — заявил он.

Он также отметил, что Израиль не рассматривает прекращение войны.

«Не будет ситуации, в которой мы остановим войну. Временное перемирие возможно — только для освобождения пленников. Но мы пойдем до конца», — сказал глава правительства.

Нетаньяху вновь поднял тему переселения жителей Газы. Эта идея была предложена в начале года президентом США Дональдом Трампом, но вызвала резкую реакцию арабских стран и международного сообщества.

«Мы создали администрацию, которая позволит им уехать. Но проблема в том, что нам нужны страны, готовые их принять. Именно над этим мы сейчас и работаем», — отметил премьер.

По его словам, «если будет предложена возможность выезда, более 50% уедут, и я думаю, что гораздо больше».

«ХАМАС там больше не будет», — добавил он.

Ранее в этом месяце Израиль утвердил план захвата всего сектора Газа и его бессрочной оккупации. Это произошло после возобновления боевых действий 18 марта, спустя два месяца после перемирия.

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