Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили, что террористическая организация PKK объявила о самороспуске и решении сложить оружие. Было подчеркнуто, что процесс выполнения обязательств будет вестись в тесной координации с соответствующими государственными структурами, с высокой степенью внимания и аккуратности.

Представители ведомства также отметили, что все практические шаги, предпринятые на местах в связи с этим решением, будут строго отслеживаться. Для организации процесса сдачи оружия будет создан специальный механизм в сотрудничестве с соответствующими ведомствами Турции и ответственными структурами стран региона.

Было отдельно подчеркнуто, что необходимо быть особенно бдительными в отношении возможных провокаций — как со стороны стран, использовавших PKK в своих интересах, так и со стороны элементов внутри самой организации, которые не поддерживают принятое решение.

В министерстве вновь подтвердили, что Вооруженные силы Турции продолжат операции в районах, ранее использовавшихся PKK. Будут вестись работы по зачистке местности, выявлению и уничтожению пещер, укрытий, схронов, мин и самодельных взрывных устройств до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что эти районы больше не представляют угрозы для страны.

Министерство вновь осудило действия Израиля в Газе, включая препятствия для доставки гуманитарной помощи и удары по гражданской инфраструктуре. В заявлении подчеркивается, что безответственные действия Израиля втягивают весь регион в состояние нестабильности и конфликта.

Турция призвала международное сообщество усилить давление на Израиль с целью немедленного прекращения огня и разблокировки поставок гуманитарной помощи.

Согласно информации, представленным Минобороны, турецкие вооруженные силы продолжают усиливать свой потенциал за счет новых образцов вооружения. На вооружение Сухопутных войск были приняты бронемашины с башнями NEFER. Также был спущен на воду первый в своем роде корабль для очистки моря и сбора нефти, построенный на верфях ASFAT по заказу энергетической компании BOTAŞ. В рамках учений беспилотник Bayraktar TB3 с борта флагманского корабля TCG ANADOLU нанес удар по цели боеприпасами MAM-L с высокой точностью.