Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш провел переговоры со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба турецкого парламента, стороны обсудили развитие турецко-грузинских отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Куртулмуш выразил удовлетворение тем, что отношения между двумя соседними странами укрепляются, и подчеркнул важность активного использования возможностей парламентской дипломатии. Он также предложил создать в грузинском парламенте группу дружбы с Турцией.

Турецкий спикер подтвердил приверженность Анкары принципу территориальной целостности Грузии, отметив, что урегулирование существующих угроз будет способствовать стабильности на Южном Кавказе.

Куртулмуш предложил активизировать трехсторонний формат парламентского сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии и заявил о готовности Анкары принять соответствующую встречу. В завершение он поздравил Папуашвили с переизбранием и пригласил его в Турцию.