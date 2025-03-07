Норвегия намерена более чем удвоить свою финансовую помощь Украине, доведя ее до $7,8 млрд к 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр страны, подчеркнув, что Норвегия сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности за последние 80 лет, пишет Reuters.

Благодаря резкому увеличению доходов от экспорта газа в Европу, вызванному началом российско-украинского конфликта в 2022 году, Норвегия, имеющая крупнейший в мире суверенный фонд с активами в 1,8 трлн долларов, находится под давлением как внутри страны, так и за рубежом.

В четверг правительство и лидеры оппозиции договорились увеличить финансирование Украины до 85 млрд норвежских крон, что составляет $7,83 млрд, превысив предыдущий план в 35 млрд крон, утвержденный в ноябре, заявил Йонас Гар Стере, премьер-министр от Лейбористской партии.

Это решение было принято на фоне усиления расходов европейских стран на оборону и поддержку Украины, особенно после того, как президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. В этот же день в Брюсселе состоялась встреча членов ЕС с участием президента Украины Владимира Зеленского, на которой обсуждались финансовая помощь Украине и собственная оборона стран ЕС. Норвегия, будучи членом НАТО, но не входя в ЕС, также активизировала свои усилия.

Премьер-министр Стере заявил, что страна переживает наибольшую угрозу безопасности со времён Второй мировой войны и пообещал представить в парламенте пересмотренные планы оборонных расходов. В последние дни в норвежском политическом сообществе активно обсуждались размеры поддержки Украины на фоне снижения американской помощи и значительных пожертвований со стороны соседних стран, таких как Швеция и Дания. Оппозиционная Консервативная партия поддержала увеличение помощи и не исключила дальнейшего ее увеличения в будущем.

В 2023 году норвежский фонд благосостояния получил рекордные 1,1 трлн крон от доходов от нефти и газа, что почти втрое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2008 году.