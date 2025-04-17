ПОЛИТИКА
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Трамп остановил израильский удар по Ирану
Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае, но Дональд Трамп отказался от поддержки операции, сделав ставку на переговоры с Тегераном
Трамп остановил израильский удар по Ирану
Дональд Трамп / Reuters
17 апреля 2025 г.

По информации The New York Times, Израиль готовился к атаке на ядерные объекты Ирана, однако в апреле президент США Дональд Трамп отказался от поддержки операции в пользу дипломатического диалога.

Планы израильской стороны предусматривали нанесение авиаударов с целью замедлить иранскую ядерную программу как минимум на год. Однако почти все варианты требовали участия США — как для прикрытия от иранского ответа, так и для обеспечения успеха самой операции.

Решению Трампа предшествовали продолжительные внутренние обсуждения в его команде. Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла и советник по нацбезопасности Майк Уолц обсуждали возможные форматы американской поддержки.

Однако директор ЦРУ Талси Габбард представила новую разведывательную оценку, в которой говорилось, что наращивание вооружений в регионе может привести к более широкому конфликту с Ираном. Эту позицию поддержали министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

7 апреля Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Именно там он сообщил о решении не поддерживать израильский удар. В тот же день он публично объявил о подготовке переговоров с Ираном.

Нетаньяху в ответ заявил, что «соглашение с Ираном будет работать только в случае уничтожения всех ядерных объектов и демонтажа оборудования под американским контролем».

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничив развитие ядерной программы. В 2018 году Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из сделки. После этого прямых договоренностей с Тегераном достичь не удалось.

8 апреля Трамп объявил о старте переговоров с Ираном. Первая встреча прошла в Омане при посредничестве. Американскую сторону представлял советник президента Стив Уиткофф, иранскую — министр иностранных дел Аббас Аракчи. Обе стороны назвали контакт «позитивным и конструктивным». Второй раунд переговоров запланирован в Риме на 19 апреля.

По оценке Axios, с момента выхода США из сделки и в период правления Джо Байдена иранская ядерная программа значительно продвинулась. В декабре 2023 года МАГАТЭ сообщило об увеличении производства урана, обогащенного до 60%. Для оружейных целей необходимо обогащение на уровне 90%, однако Иран утверждает, что не стремится к созданию ядерного оружия.

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