Федеральная служба судебных приставов возбудила дело об аресте активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием стало решение Арбитражного суда Москвы от 6 апреля, удовлетворившего иск «Роснано» о взыскании 5,6 млрд рублей с Чубайса и семи его экс-подчиненных. Какие именно активы подлежат аресту, пока не сообщается.

Поводом для иска стал неудачный проект планшетов Plastic Logic, который Чубайс презентовал президенту России Владимиру Путину еще в 2011 году. Обещали завод, инновационные дисплеи и замену школьных учебников, но производство так и не началось. В 2015 году Чубайс признал провал, но закрывать проект отказался.

Среди ответчиков — бывшие зампреды «Роснано», экс-руководители управляющей компании и советники. Некоторые из них сейчас находятся за границей. В январе нескольких фигурантов задержали по другому делу — об ущербе в 43 млрд рублей.

Чубайс покинул Россию после начала горячей фазы российско-украинской войны в 2022 году, оставив позади корпорацию с убытками почти в 100 млрд рублей. «Роснано» при нем получила от государства более 405 млрд рублей и не выполнила заявленные цели, писала газета «Ведомости». Аудиторы насчитали убытки в 200 млрд, а более 10 топ-менеджеров стали фигурантами уголовных дел.