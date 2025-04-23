ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Легендарный олигарх лишится в России всего?
Чубайсу грозит арест активов в России. Поводом стал провальный проект его корпорации «Роснано» по выпуску гибких планшетов, которые он публично демонстрировал Путину почти 15 лет назад
Легендарный олигарх лишится в России всего?
/ Public domain
23 апреля 2025 г.

Федеральная служба судебных приставов возбудила дело об аресте активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием стало решение Арбитражного суда Москвы от 6 апреля, удовлетворившего иск «Роснано» о взыскании 5,6 млрд рублей с Чубайса и семи его экс-подчиненных. Какие именно активы подлежат аресту, пока не сообщается.

Поводом для иска стал неудачный проект планшетов Plastic Logic, который Чубайс презентовал президенту России Владимиру Путину еще в 2011 году. Обещали завод, инновационные дисплеи и замену школьных учебников, но производство так и не началось. В 2015 году Чубайс признал провал, но закрывать проект отказался.

Среди ответчиков — бывшие зампреды «Роснано», экс-руководители управляющей компании и советники. Некоторые из них сейчас находятся за границей. В январе нескольких фигурантов задержали по другому делу — об ущербе в 43 млрд рублей.

Чубайс покинул Россию после начала горячей фазы российско-украинской войны в 2022 году, оставив позади корпорацию с убытками почти в 100 млрд рублей. «Роснано» при нем получила от государства более 405 млрд рублей и не выполнила заявленные цели, писала газета «Ведомости». Аудиторы насчитали убытки в 200 млрд, а более 10 топ-менеджеров стали фигурантами уголовных дел.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us