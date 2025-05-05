ПОЛИТИКА
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Перестрелка в Махачкале
В Махачкале неизвестные открыли огонь по патрулю ДПС и скрылись на угнанной машине
Перестрелка в Махачкале
Экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия / Reuters
5 мая 2025 г.

В столице Дагестана двое человек напали на патруль ДПС. Они открыли стрельбу и убили сотрудников полиции. Об этом сообщили РИА Дагестан, а также телеграм-каналы «112», Mash и Baza.

По данным РИА Дагестан, в результате атаки погибли трое полицейских. Нападавшие угнали служебный автомобиль и скрылись. В городе объявлен план «Перехват».

«На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль. Водитель не подчинился и открыл огонь. По словам Меликова, есть пострадавшие.

«Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации»,- отметил он.

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