В столице Дагестана двое человек напали на патруль ДПС. Они открыли стрельбу и убили сотрудников полиции. Об этом сообщили РИА Дагестан, а также телеграм-каналы «112», Mash и Baza.

По данным РИА Дагестан, в результате атаки погибли трое полицейских. Нападавшие угнали служебный автомобиль и скрылись. В городе объявлен план «Перехват».

«На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль. Водитель не подчинился и открыл огонь. По словам Меликова, есть пострадавшие.

«Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации»,- отметил он.