На сегодняшний день в Евросоюз входит 27 стран. Между ними достаточно часто возникают разногласия, главной причиной которых остается экономическое и политическое неравенство. Однако теперь к противоречиям добавились рост популярности ультраправых партий и увеличивающаяся поддержка России в ее противостоянии с Украиной.

В Австрии, например, впервые с 1945 года победили ультраправые. На парламентских выборах Партия свободы (FPO), которую ее противники называют неонацистской, набрала 29,2% голосов. В ее главе стоит Герберт Кикль, объявивший себя «народным канцлером» — термин, которым нацисты обычно представляли Адольфа Гитлера. FPO выступает за скорейшее завершение войны в Украине и сотрудничество с Москвой.

А во второй тур президентских выборов в Румынии вышел ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и почитатель пособника нацистов Йона Антонеску. В своей предвыборной агитации он также признавался в симпатиях к российскому лидеру Владимиру Путину и выступал за прекращение помощи Украине.

Отчасти предложение перестать помогать Киеву привело к власти и Петера Пеллегрини, нового президента Словакии. И хотя в данном случае обошлось без заигрывания с наследием Гитлера, повод для беспокойства у Брюсселя остается: противостоять политике пророссийского премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе больше некому.

Есть в Евросоюзе и традиционные «белые вороны» — Венгрия и Сербия. Виктор Орбан уже посещал Москву для встречи с Путиным, а вот Александр Вучич только собирается, причем в компании с Фицо. В условиях, когда Запад тратит десятки миллиардов евро на помощь Киеву, подобные визиты не могут не раздражать Брюссель.

Нет одной причины, почему к власти в этих государствах приходят правые популисты и политики с так называемыми пророссийскими взглядами. Венгрия зависит от российского газа. Джорджеску к тому же сыграл на боязни румын европейских корпораций. Кикль взывал к суверенности: Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию, а не тратить их на Украину. Однако все они выступают за сотрудничество с Москвой.

Откуда популисты растут

На самом деле, когда люди голосуют за того или иного кандидата, выступающего за сотрудничество с Россией, то это не значит, что они голосуют за Кремль. Избирателей не устраивают подходы правящих партий по решению внутренних вопросов.

Рост популярности ультраправых движений начался в 2015-м, когда в ЕС разгорелся миграционный кризис на фоне гражданской войны в Сирии. В то время ЕС объявил политику «открытых дверей» для мигрантов, но не утвердил достаточный уровень контроля.

«Выросли очереди в поликлиники, на улицах появились иностранцы без работы. Правые силы сыграли на некотором раздражении людей и стали набирать поддержку», — поясняет TRT на русском директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Теперь это находит отражение и в сотрудничестве с Россией. Война в Украине стала любимой темой политиков в электоральный период. Выступая за ведение бизнеса с Кремлем, они как бы показывают, что заботятся о собственных гражданах. «Румыния и румынский народ на первом месте», — говорит, готовящийся ко второму туру выборов кандидат в президенты Джорджеску.

«Поддержка России — это вопросы внешней политики, и они в меньшей степени волнуют людей, — подчеркивает эксперт. — Их беспокоят проблемы с миграцией, инфляция, где-то и безработица, и ухудшение социально-экономической ситуации. Поэтому простые лозунги националистического популистского характера могут находить отклик в сердцах некоторых избирателей. С идеологической поддержкой России это не связано ровным счетом никак».

Время перемен

Несмотря на определенное раздражение, которое вызывают европейские программы, будь то миграционная политика или «зеленая повестка», на желании стран сохранить свое членство в ЕС это не сказывается. Даже самые главные критики Брюсселя — Венгрия и Словакия — не ставят вопрос о выходе из состава ЕС. Они имеют доступ к инновационным технологиям, пользуются отсутствием границ и таможенных процедур.

Да и у популистов не могут предложить ничего, кроме лозунгов. Выдворение из страны всех мигрантов экономическое положение точно не улучшит и качество жизни европейцев не повысит. «Если вы просто хотите увеличить траты из бюджета на социальные нужды, то возникает вопрос: а где вы возьмете эти деньги в бюджете, каким образом вы их заработаете? Тут у них явной программы нет», — говорит Топорнин.

Но если классические партии не будут ничего делать для улучшения жизни людей, то со временем они просто уйдут из власти. Сегодня работа правых популистов направлена скорее на то, чтобы подстегивать к работе традиционные политические объединения. А это в свою очередь доставляет удовлетворение российским чиновникам, которые с радостью сообщают, что где-то там, на Западе, победил «их» кандидат.

Хотя популисты и получают голоса, но их поддержка не так велика. Как замечает Топорнин, несмотря на успех в некоторых странах, в среднем их популярность по ЕС находится на уровне 20-25%. Примерно такие цифры набирает Марин ле Пен во Франции, столько получает Альтернатива для Германии и тот же Джорджеску.