Они требуют прекратить атаки на палестинцев и немедленно вернуться к режиму прекращения огня, согласованному в январе 2025 года. С тех пор как 18 марта Израиль возобновил нападение на Газу, каждый день погибает или получает ранения в среднем 100 детей. Активисты также требуют немедленного освобождения студентов американских университетов, которые были задержаны агентами иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и сотрудниками Министерства внутренних дел в штатском за их выступления против геноцида в Палестине.