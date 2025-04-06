МИР
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Пропалестинский протест у штаб-квартиры ICE в Вашингтоне
Тысячи демонстрантов со всех концов США собрались в Вашингтоне на крупнейшую с начала президентства Трампа акцию протеста в поддержку Палестины.
Пропалестинский протест у штаб-квартиры ICE в Вашингтоне / TRT Russian
6 апреля 2025 г.

Они требуют прекратить атаки на палестинцев и немедленно вернуться к режиму прекращения огня, согласованному в январе 2025 года. С тех пор как 18 марта Израиль возобновил нападение на Газу, каждый день погибает или получает ранения в среднем 100 детей. Активисты также требуют немедленного освобождения студентов американских университетов, которые были задержаны агентами иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и сотрудниками Министерства внутренних дел в штатском за их выступления против геноцида в Палестине.

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