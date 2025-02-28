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ЕС требует поддержки Индии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призовет Нарендру Моди помочь в обеспечении санкций против России, сообщили в ЕС перед ее визитом в Индию
ЕС требует поддержки Индии
Урсула фон дер Ляйен и Нарендра Моди / AP
28 февраля 2025 г.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обратится к нему с призывом усилить давление на Москву и помочь в обеспечении антироссийских санкций. Об этом сообщил чиновник ЕС на брифинге, передает Bloomberg.

«Индия могла бы сыграть роль в прекращении конфликта в Украине и обеспечении прочного мира», — заявил европейский представитель.

27–28 февраля делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен посетит Нью-Дели. В центре переговоров — санкции против России, доступ европейских товаров на индийский рынок и подготовка к саммиту Индия — ЕС, который запланирован на конец года. Евросоюз намерен обсудить с индийскими властями тарифы на европейские автомобили и вино.

Индия официально не присоединилась к санкциям Запада против России. В МИД страны рестрикции называли «инструментом, которым развитые страны пользуются, когда им это выгодно».

Ранее США ввели новые санкции против российского энергетического сектора и потребовали от Индии запретить разгрузку танкеров с российской нефтью, если они попали под американские ограничения. Нью-Дели согласился с этим требованием, сообщает Bloomberg.

В Кремле заявили, что Москва будет искать альтернативные маршруты, чтобы минимизировать последствия санкций.

«Перерубить поставки просто так невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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