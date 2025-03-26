ПОЛИТИКА
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США решили не давить на Гренландию
Американцы смягчили требования и скорректировали программу визита на остров после острой критики со стороны Копенгагена
США решили не давить на Гренландию
Жители Гренландии не очень рады американским политикам / Reuters
26 марта 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетит в Гренландию на фоне протестов и растущего возмущения. Вашингтон планировал провести ряд публичных мероприятий, но изменил маршрут после острой реакции Копенгагена. Теперь визит ограничен лишь военной базой в Питуффике. Это попытка смягчить напряженность и показать, что Вашингтон — это друг и сосед. Но местные жители уже дали понять: им не нужна Америка.

Перед визитом Вэнс заявил, что США не могут игнорировать угрозы, с которыми сталкивается остров. По его словам, другие страны «хотят использовать территорию Гренландии» против Соединенных Штатов. Кто именно представляет угрозу, он не уточнил, но его слова прозвучали как оправдание активного вмешательства Вашингтона.

Ранее планировалось, что вместе с Вэнсом на остров прилетит его жена Уша Вэнс, а сама поездка включит посещение традиционной гонки на собачьих упряжках. Однако премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен резко осудила эти планы, назвав их политическим давлением на автономный регион. После этого Белый дом срочно скорректировал маршрут, отказавшись от участия в местных мероприятиях.

Решение США вызвало облегчение в Копенгагене, но не успокоило Гренландию. Опросы показывают: подавляющее большинство местных жителей выступает против любых попыток Вашингтона установить контроль над островом. В Нууке (столице Гренландии) и других городах прошли акции протеста. Демонстранты размахивали плакатами с надписями вроде «Янки, убирайтесь!»

Интерес США к Гренландии не нов. В январе остров посетил Дональд Трамп-младший, а сам Трамп уже несколько лет говорит, что США должны его забрать. Гренландские власти неоднократно отвечали: остров не продается, но США не сдаются.

Гренландия важна для Вашингтона. Здесь находится ключевая база системы раннего предупреждения о ракетных запусках. По соглашению 1951 года американские военные могут свободно перемещаться по острову и строить базы, уведомляя Данию. Однако нынешние протесты показывают, что терпение гренландцев на исходе. Вашингтон пытается действовать осторожно, но его планы вызывают все большее сопротивление.


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