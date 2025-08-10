Армяне позитивно оценивают подписанный в Вашингтоне меморандум, который должен положить конец 30-летним территориальным спорам и вражде Баку и Ереваном. Соседние страны, которые долгие годы получали выгоду от вражды Азербайджана и Армении, негативно отнеслись к подписанному транспортному договору. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, Зангезурский коридор станет кладбищем для наемников Трампа. Москва, в свою очередь заявила, что между Азербайджаном, Арменией и Россией действуют трехсторонние договоренности, из которых ни одна из сторон не выходила. Анкара заявила, что приветствует установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.