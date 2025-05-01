ПОЛИТИКА
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Сенат не смог запретить тарифы Трампа
Республиканцы с перевесом всего в один голос преодолели инициативу демократов, которые предлагали отменить торговые пошлины
Сенат не смог запретить тарифы Трампа
Здание Конгресса США в Вашингтоне / Reuters
1 мая 2025 г.

Сенат США перевесом всего в один голос отклонил двухпартийную инициативу по ограничению тарифной политики президента Дональда Трампа. Голосование прошло всего через несколько часов после того, как Минторг сообщил о первом за три года сокращении экономики.

Сенаторы предложили отменить режим чрезвычайного положения, на котором основаны введенные Трампом глобальные тарифы в размере 10%, затронувшие 57 торговых партнеров США, включая ЕС. 

Резолюция не прошла при равном голосовании — 49 на 49 — трое республиканцев поддержали демократов. 

Лидер республиканского большинства Джон Тун оперативно заблокировал возможность повторного голосования, срочно вызвав в Сенат вице-президента Джея Ди Вэнса. Его голос стал решающим — и резолюция была отклонена.

«Сенатское большинство оставило тарифный налог Трампа в силе. Теперь именно они несут ответственность за рост цен для американских семей», — заявил лидер демократов Чак Шумер.

Экономика США сократилась на 0,3% в первом квартале 2025 года, что стало первым падением с начала 2022 года. Это связывают с массовым ввозом товаров на фоне паники перед новыми тарифами.

Авторы провалившейся инициативы — сенатор-демократ Рон Уайден и республиканец Рэнд Пол. Среди редких республиканцев, поддержавших ее, были Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Сенатор Митч Макконнелл и демократ Шелдон Уайтхаус отсутствовали.

«Она (инициатива) не идеальна, но посылает важный сигнал — мы не должны одинаково обращаться с союзниками и противниками», — заявила Коллинз, комментируя инициативу.

Предыдущее аналогичное предложение, несмотря на поддержку части республиканцев, было заблокировано в контролируемой республиканцами Палате представителей. Белый дом заранее заявил, что наложит вето на новую резолюцию, посчитав ее угрозой для национальной безопасности.

Тем временем демократы решили бороться с тарифами через суд: сразу 12 штатов подали иск против тарифной политики Трампа, утверждая, что она неконституционна. Истцы, возглавляемые генеральными прокурорами Аризоны и Орегона, утверждают, что Трамп незаконно использует закон о чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы обойти Конгресс.


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