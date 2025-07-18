Российская нефть больше не будет поступать в Чехию. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций отменил разрешение на поставки топлива из России в страну. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Поставки шли по нефтепроводу «Дружба», запущенному в 1964 году для укрепления экономических связей между странами Варшавского договора. Маршрут проходил через территорию Украины. В 2024 году Россия обеспечивала 42% чешского импорта нефти — около 2,7 млн тонн. По сравнению с 2023 годом объемы упали в 1,6 раза.

После начала войны в Украине Чехия начала снижать закупки у России. В 2022 году Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, но Прага добилась исключения сроком на два года. Это позволило стране продолжить импорт до модернизации альтернативного маршрута — Трансальпийского трубопровода (TAL).

В конце 2023 года чешский оператор MERO завершил расширение трубопровода. Его пропускной способности в 8 млн тонн достаточно для покрытия всех потребностей страны.

В январе премьер-министр Петр Фиала объявил, что Чехия полностью отказалась от российской нефти.

«Наша зависимость от России закончилась. Впервые в истории Чешская Республика полностью снабжается нероссийской нефтью, по западным маршрутам», — заявил он.

Чтобы обеспечить стабильные поставки, нефтяная компания Orlen Unipetrol заключила новые контракты на импорт сырья по морю, в том числе из Норвегии. Об этом сообщил гендиректор компании Мариуш Внук.

После отказа Чехии трубопровод «Дружба» продолжает поставки в Венгрию и Словакию. В ЕС намерены прекратить закупки российских углеводородов до 1 января 2028 года. Еврокомиссия уже представила соответствующий план действий. Однако Будапешт и Братислава документ не поддержали.