ПОЛИТИКА
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США приревновали Европу
Минфин США предупредил европейцев: сближение с Пекином — это все равно что «перерезать себе горло»
США приревновали Европу
США приревновали Европу к Китаю / Reuters
10 апреля 2025 г.

Министр финансов США Скотт Бессент резко предупредил Европу: сближение с Китаем и отдаление от США будет саморазрушением.

«Это все равно что перерезать себе горло», — заявил глава Минфина. Это стало ответом на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса о необходимости «ребаланса» отношений с Пекином и сближения с Китаем на фоне американских пошлин.

Свое заявление Бессент сделал в Вашингтоне на конференции Американской банковской ассоциации. Он рассказал, что администрация Трампа готова заключить тарифные соглашения с ключевыми союзниками, чтобы создать единый фронт против «дисбаланса» в торговле с Китаем.

Санчес, который вскоре посетит Китай, ранее заявил, что в условиях новой торговой политики США под руководством Трампа, Евросоюзу нужно искать более «сбалансированные» международные альянсы. 

По данным Bloomberg, Испания готовит с Китаем сделки в сферах сельского хозяйства, фармацевтики и медицинских товаров. В Мадриде Пекин считают и конкурентом, и партнером, однако акцент — на партнерстве.

Бессент выступил против такой линии. По его словам, Китай продолжает перепроизводство и сброс дешевых товаров на внешние рынки. США защищены «тарифной стеной», но Европа окажется незащищенной, если пойдет на сближение с Пекином. При этом Бессент не предложил европейцам ничего нового, кроме угроз.

С марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25%, а на товары из 200 стран — от 10 до 50%. Европа получила ставку в 20%. Хотя Трамп объявил 90-дневную отсрочку, Китай в ответ повысил тарифы на 34%, на что США ответили ростом до 125%.

Бессент уверен: США смогут договориться с союзниками — ЕС, Японией, Южной Кореей, Вьетнамом — для того, чтобы потом коллективно давить на Китай. Однако все обозначенные страны пока не изъявили желания помогать Трампу в его торговой войне, особенно учитывая непредсказуемость американского лидера и его нападки на союзников.


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