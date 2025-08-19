И Украине, и России придется пойти на уступки для заключения мирного соглашения. Об этом Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи в Белом доме Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.

В любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, «обе стороны должны не только получать, но и давать», подчеркнул Рубио.«Каждой стороне придется пойти на некоторые уступки. И, очевидно, вопрос о земле или о том, где вы проведете эти границы — где прекратится война — будет частью этого разговора», — сказал он.

«По сути, ни одна из сторон не получит здесь 100 процентов», — подчеркнул Рубио, добавив, что это «непросто» и, возможно, «несправедливо», но только так можно положить конец войне.

Госсекретарь США отметил, что решать, на каких условиях будет закончена война, будут Украина и Россия, а роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сделать обсуждение возможным, «и убедиться, что обе стороны разговаривают».