Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати вновь подчеркнул, что Каир решительно выступает против принудительного перемещения палестинского народа.

Выступая на совместной пресс-конференции в Каире с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, Абдулати заявил, что Египет не допустит перемещения палестинцев «ни при каких обстоятельствах».

По его словам, любые попытки насильственного или даже добровольного изгнания палестинцев — это «красная линия» как для Египта, так и для Иордании.

Министр также напомнил, что Египет прилагает усилия для прекращения израильских атак в Газе и восстановления режима прекращения огня.

Он подчеркнул, что безопасность Израиля и всего Ближнего Востока невозможна без справедливого решения палестинского вопроса.

По его словам, стабильность в регионе может быть достигнута только после создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

С 7 октября 2023 года в секторе Газа с населением 2,3 млн человек около 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Удары израильской армии по гражданской инфраструктуре и больницам вызвали гуманитарную катастрофу.

Прекращение подачи воды и электричества, а также закрытие пограничных переходов еще больше ухудшили ситуацию.

Перемирие, вступившее в силу 19 января, было нарушено утром 18 марта. Израильская армия возобновила массированные атаки.

С момента нового этапа боевых действий погибли 1482 палестинца, большинство из них — женщины, пожилые и дети. Пострадали 3688 человек.

Общее число погибших в Газе с начала израильских ударов составляет 50 846 человек. Ранены 115 729.