ПОЛИТИКА
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Россия назначила посла в США
Москва отправила участвовавшего в стамбульской встрече делегаций США и РФ Александра Дарчиева в Вашингтон
Россия назначила посла в США
/ Reuters
28 февраля 2025 г.

Россия отправляет в Вашингтон нового посла, что стало очередным сигналом к потеплению отношений между Москвой и Вашингтоном. Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что США одобрили кандидатуру Александра Дарчиева во время переговоров в Турции.

Ранее стороны договорились о ряде мер по урегулированию споров, касающихся работы дипломатических представительств, а также обсудили возможность восстановления прямых авиарейсов, прерванных с начала войны в Украине.

Дарчиев — опытный дипломат, ранее работавший в российском посольстве в Вашингтоне и занимавший пост посла в Канаде с 2014 по 2021 год. Он известен жесткими высказываниями: в мемуарах экс-посла США Джона Салливана Midnight in Moscow описан инцидент, когда Дарчиев резко отреагировал на заявление Джо Байдена о том, что Владимир Путин является военным преступником.

Москве не удавалось направить нового посла в США с октября, после отъезда предыдущего дипломата. Ожидается, что Дарчиев вскоре отправится в Вашингтон, чтобы приступить к работе.

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