КУЛЬТУРА
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Пропалестинского активиста задержали во время выступления Израиля на «Евровидении»
Во время неоднозначного выступления Израиля на «Евровидении» активисты движения «Молодежь требует» протестовали против продолжающегося геноцида в Газе, что привело к насильственному выводу и жесткому задержанию одного из демонстрантов
Пропалестинского активиста задержали во время выступления Израиля на «Евровидении» / TRT Russian
18 мая 2025 г.

Охрана закрывала ему руками рот и хватала за волосы.
Акция протеста стала частью более широких демонстраций в Базеле, где проходил конкурс, призывавших организаторов «Евровидения» и Европейский вещательный союз занять моральную позицию в отношении преступлений Израиля в Газе. Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо с требованием запретить Израилю и его национальной вещательной компании KAN участвовать в конкурсе из-за их причастности к нарушениям прав человека.

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