Охрана закрывала ему руками рот и хватала за волосы.

Акция протеста стала частью более широких демонстраций в Базеле, где проходил конкурс, призывавших организаторов «Евровидения» и Европейский вещательный союз занять моральную позицию в отношении преступлений Израиля в Газе. Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо с требованием запретить Израилю и его национальной вещательной компании KAN участвовать в конкурсе из-за их причастности к нарушениям прав человека.