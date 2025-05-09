Лидер ультраконсервативной партии AUR и фаворит президентской гонки в Румынии Джордже Симион заявил, что не намерен продолжать помощь Украине, пока та не начнет уважать права этнических румын, проживающих на ее территории. По его словам, речь идет не о враждебности к Киеву, а о защите интересов собственной нации.

«Наша позиция по поводу войны абсолютно ясна. Это российская агрессия против Украины, вопреки всем международным соглашениям. Но мы надеемся на мирное урегулирование при посредничестве администрации Трампа, потому что эскалация — не выход», — сказал он в интервью Euronews.

Симион утверждает, что в Украине проживают около 500 тыс. румыноязычных граждан, которым якобы отказывают в праве на обучение и религиозные службы на родном языке. Он также добавил, что до тех пор, пока Киев не выполнит обязательства по защите меньшинств, Бухаресту не стоит помогать Украине в войне с Россией.

Политик подчеркнул, что поддерживает членство Румынии в НАТО, считает его «жизненно важным» и выступает за усиление восточного фланга Альянса при лидерстве США. Он охарактеризовал себя как «еврореалиста», отметив, что его критику за пророссийские симпатии считают несправедливой: «Я, пожалуй, больше всех боролся с российской пропагандой до прихода в политику».

Симион лидирует в президентской гонке, получив 40,5% голосов в первом туре. Его оппонент — мэр Бухареста Никушор Дан — набрал 21% и занимает резко проукраинскую позицию. Тема Украины стала одной из главных в их теледебатах, прошедших накануне.