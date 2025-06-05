ТУРЦИЯ
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Анкара и Ереван обсудили мир в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Анкара и Ереван обсудили мир в регионе
Реджеп Тайип Эрдоган и Никол Пашинян / AA
4 часа назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который позвонил по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние контакты между Турцией и Арменией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул важность всеобъемлющей нормализации в регионе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он также выразил удовлетворение текущими контактами между Турцией и Арменией.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента Эрдогана и турецкий народ с праздником Курбан-байрам.

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