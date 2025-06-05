Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который позвонил по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние контакты между Турцией и Арменией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул важность всеобъемлющей нормализации в регионе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он также выразил удовлетворение текущими контактами между Турцией и Арменией.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента Эрдогана и турецкий народ с праздником Курбан-байрам.