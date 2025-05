Пентагон инициировал внутреннюю проверку, чтобы установить источник утечки сведений о визите Илона Маска, сообщили источники Bloomberg. Расследование, по их данным, проводит аппарат министра обороны Пита Хегсета, а руководитель его штаба Джо Каспер распорядился использовать, в том числе, детектор лжи. Он потребовал привлечь виновных к уголовной ответственности.

Сам визит главы SpaceX и Tesla состоялся 21 марта. Маск прибыл в Пентагон для обсуждения вопросов инноваций и снижения военных расходов.

Накануне газета The New York Times сообщила, что американские военные якобы собираются провести для Маска «сверхсекретный брифинг», в том числе о планах в случае войны с Китаем. Позже эти данные подтвердили и источники The Wall Street Journal.

Официальные представители Пентагона заявили, что сообщения СМИ о «сверхсекретном брифинге» не соответствуют действительности.

«С нетерпением жду судебного преследования сотрудников Пентагона, которые сливают в газету The New York Times ложную и злонамеренную информацию. Их найдут», — написал Маск в X.

Президент США Дональд Трамп также опроверг публикации, назвав их «нелепыми». Он добавил, что, несмотря на уважение к Маску, тот не получит доступа к секретной информации из-за возможного конфликта интересов.