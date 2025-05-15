ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев координирует шаги с США и НАТО в Анталье
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о поддержке мирных инициатив Дональда Трампа и провел серию встреч с главами внешнеполитических ведомств США, НАТО и стран ЕС в Анталье
Киев координирует шаги с США и НАТО в Анталье
Андрей Сибига, Линдси Грэм и Марко Рубио / МИД Украины
15 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в турецкой Анталье, где проходит неформальная встреча министров стран НАТО.

По словам Сибиги, целью переговоров было донести позицию Киева по поводу мирных инициатив президента Владимира Зеленского и скоординировать дальнейшие шаги в рамках критически важной недели.

«Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами», — отметил он.

Сибига подтвердил твердую приверженность Киева мирным усилиям президента США Дональда Трампа и подчеркнул готовность развивать сотрудничество с Вашингтоном на конструктивной основе.

«Россия должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену», — добавил он.

Утром 15 мая Сибига также провел встречу с главами МИД Франции, Германии и Польши — Жаном-Ноэлем Барро, Йоханном Вадефулем и Радославом Сикорским.

Ранее он обсудил ход мирного процесса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим», – сообщил Сибига на своей странице в X.

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