ПОЛИТИКА
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Норвежцы взбунтовались против Трампа
Haltbakk Bunkers — поставщик топлива для ВМС США — объявил о прекращении работы с американцами в знак протеста против того, как в Белом доме обошлись с Зеленским. В правительстве поспешили заявить, что это частная акция
Норвежцы взбунтовались против Трампа
2 марта 2025 г.

Норвегия не намерена прекращать поставки топлива для кораблей ВМС США, несмотря на призыв частной компании отказаться от сотрудничества, заявил министр обороны страны Торе Сандвик.

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки американских военных судов в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства», — подчеркнул он, добавив, что американские силы продолжат получать необходимое снабжение.

Ранее норвежский поставщик морского топлива Haltbakk Bunkers объявил о прекращении работы с ВМС США в знак протеста против того, как в Белом доме обошлись с президентом Украины Владимиром Зеленским. В компании заявили, что были «потрясены» этим инцидентом и удалили соответствующий пост в Facebook.

Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подтвердил газете VG, что компания приняла такое решение, но признал, что оно носит скорее символический характер, так как у нее нет фиксированного контракта с американскими военными.

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