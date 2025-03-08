ПОЛИТИКА
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Скандальный президент снова на свободе
Отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул изолятор после отмены ареста судом
Скандальный президент снова на свободе
Юн Сок Ёль / Reuters
8 марта 2025 г.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, арестованный за попытку узурпации власти, в субботу вышел на свободу. Решение об освобождении принял Центральный районный суд Сеула, указав на сомнительные основания ареста и нарушение процессуальных сроков. Прокуроры не стали обжаловать вердикт.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Центральный районный суд за их мужество и решительность в устранении незаконности», – заявил Юн после выхода из СИЗО.

Юн был задержан 19 января по обвинению в мятеже – спустя месяц после того, как ввел в стране военное положение. Он стал первым президентом современной Южной Кореи, который оказался под арестом.

Политический кризис в стране обострился 14 декабря, когда парламент второй раз проголосовал за импичмент Юна. Теперь его дальнейшая судьба зависит от решения Конституционного суда, который в ближайшие дни должен определить, восстановят ли Юна в должности. Тем временем слушания по делу о мятеже продолжаются.

Кризис начался 3 декабря 2024 года, когда Юн, находясь в жестком противостоянии с парламентской оппозицией, объявил о введении военного положения. Его указ запрещал политические партии, протесты, забастовки, вводил цензуру, полевые трибуналы и приостанавливал работу парламента. Одновременно Юн, как предполагает следствие, приказал военным арестовать депутатов, чтобы они не смогли отменить его решение.

Несмотря на это, парламент успел проголосовать за отмену военного положения в тот момент, когда военные пытались захватить здание. После голосования армия вернулась в казармы, а указ президента утратил силу.

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