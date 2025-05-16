Украина заявила о готовности немедленно и без условий прекратить огонь, если Россия также объявит об этом, заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров.

Утром 16 мая он провел встречи с представителями США и Турции, после чего заявил, что украинская делегация «прибыла в Стамбул, чтобы найти реальный путь к справедливому и устойчивому миру».

По его словам, добиться прекращения огня можно только в случае, если Москва предпримет конкретные шаги — например, согласится на 30-дневное перемирие и согласует гуманитарные меры, включая возвращение депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Переговоры в Стамбуле, как ожидается, станут первым прямым контактом между представителями Украины и России с 2022 года. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Однако сложности возникли еще до начала переговоров.

Украинский дипломатический источник сообщил Sky News, что Россия якобы потребовала провести двустороннюю встречу в формате «‎‎один на один» без участия США и Турции. Однако Киев отверг это предложение, настаивая на посредничестве.

«Это очередной сигнал, что Москва саботирует мирный процесс», — сказал источник. «Они приехали не решать, а затягивать переговоры».

По словам собеседника канала, Украина преследует три главные цели: добиться прекращения огня, обеспечить гуманитарные шаги и подготовить встречу президентов Зеленского и Путина. Последний раз они встречались в 2019 году.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным «как только удастся это организовать». При этом он исключил свое участие в переговорах в Стамбуле, заявив, что сразу после завершения программы в ОАЭ он вернется в Вашингтон. В Турцию вместо Трампа прибыл госсекретарь США Марко Рубио.



