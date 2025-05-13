Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Президентском комплексе в Анкаре, где обсудил отношения Турции с альянсом и усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

На встрече Эрдоган подчеркнул, что Турция ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом. Президент также заявил, что Анкара, несмотря на внутренние и внешние вызовы, продолжит делать все возможное для сохранения могущества НАТО.

В доказательство приверженности Турции Североатлантическому альянсу Эрдоган сообщил, что страна вновь возьмет на себя командование Силами НАТО в Косово.

Отдельное внимание на переговорах было уделено ситуации в Украине. Эрдоган отметил, что Турция усиливает свои усилия для достижения прочного и справедливого мира: «Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего перемирия и сохраняет позицию, что НАТО не должно становиться частью этой войны. Нельзя упускать возможность мира».

Президент сообщил, что провел переговоры как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках своих посреднических усилий.

На встрече Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.