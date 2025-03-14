ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Россия уклоняется от мира
Президент Украины заявил, что комментарии Путина о перемирии «очень манипулятивны» и фактически готовят почву для отказа от прекращения огня
Зеленский: Россия уклоняется от мира
Владимир Зеленский / Reuters
14 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал высказывания главы РФ Владимира Путина относительно предложения о 30-дневном прекращении огня на фронте, назвав их «очень предсказуемыми» и «очень манипулятивными».

«Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев», — заявил Зеленский в своем обращении по итогам 1114-го дня российско-украинской войны.

По словам украинского лидера, Москва намеренно ставит такие предварительные условия для перемирия, которые делают его невозможным. «Путин часто так делает — не говорит «нет» напрямую, но делает так, что практически все затягивает и делает невозможным нормальные решения», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что США готовы организовать контроль и верификацию соблюдения режима перемирия. Эту функцию, по его мнению, можно обеспечить «американскими и европейскими возможностями».

«Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, — это Россия. Им нужна война», — добавил Зеленский, призвав усилить давление на Россию, в том числе через санкции.

Ранее США предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта, которое было поддержано Украиной. Владимир Путин 13 марта заявил о принципиальном согласии с предложением, но указал на необходимость обсуждения «нюансов», включая операцию ВСУ в Курской области и механизм контроля за соблюдением перемирия.

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