Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что визит турецкой делегации в Сирию имеет особое значение и продиктован исторической ответственностью Анкары перед соседней страной. По его словам, Турция, как современное государство, обязана оказывать Сирии всестороннюю поддержку, особенно в процессе ее восстановления.

«У Турции есть жизненно важные интересы в этом регионе. В Сирии действовали террористические организации, которые воспользовались сложной ситуацией в стране. Нам нужно было обсудить эти вопросы [с сирийским правительством] и проанализировать текущие события. Мы рассмотрели все аспекты», — заявил глава МИД.

Министр Фидан отметил, что сирийские власти и народ оказались один на один с наследием прежнего режима, который довел страну до разрухи и бедности. «Сейчас государство пытается оправиться от этого», — сказал министр, добавив, что Анкара поддерживает инициативы по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Фидан напомнил о платформе по борьбе с ДАЕШ, созданной в Иордании по инициативе Турции, и подчеркнул ключевую роль Сирии в этом процессе. Он также заявил, что Анкара предупреждала о возможных провокациях в Сирии, которые направлены на алавитскую общину.

Касаясь отношений между сирийским руководством и формированиями сирийского ответвления террористической организации PKK/YPG — министр Фидан сообщил, что президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил о вхождении СДС в состав сирийской армии, но в расформированном виде.

Министр подчеркнул, что Турция годами ведет борьбу с терроризмом и не намерена отступать. В этом контексте он отметил недавно сделанное заявление основателя и главаря РКК Абдуллы Оджалана о том, что «пришло время распустить организацию».

Фидан заявил, что в демократическом государстве, таком как Турция, «нет места для терроризма и применения оружия». Он призвал обеспечить мирную жизнь для всего населения региона, намекнув, что США стоит отказаться от поддержки ответвлений PKK в Сирии. «Потому что такая поддержка внушает PKK ложные надежды и заставляет их строить иллюзорные мечты о будущем», — сказал министр Фидан.

Касаясь российско-украинской войны, глава МИД подчеркнул важность участия обеих сторон в переговорах о мире и отметил, что Турция всегда готова всесторонне содействовать мирным инициативам.

Фидан напомнил, что Анкара с самого начала конфликта последовательно выступала за прекращение огня и мирное урегулирование, и теперь аналогичные тезисы начинают звучать со стороны США. По мнению министра, это подчеркивает важность роли Турции в международных переговорах.