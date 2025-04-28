ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин предлагает перемирие, Трамп хочет большего
Белый дом считает временное прекращение огня на День Победы недостаточным, настаивая на долгосрочном решении конфликта между Россией и Украиной
Путин предлагает перемирие, Трамп хочет большего
Дональд Трамп / Reuters
28 апреля 2025 г.

Белый дом скептически отреагировал на объявленное Россией трехдневное перемирие в Украине по случаю Дня Победы. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном, а не временном прекращении огня.

«Он (Трамп) хочет увидеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что сегодня утром Путин предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня – в первую очередь, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие», – сказала она.

Ливитт также сообщила, что после недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер «все больше разочаровывается в лидерах обеих стран». По ее словам, хотя Трамп сохраняет оптимизм относительно возможного соглашения, он также «сохраняет реалистичный подход: обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации».

Согласно распоряжению Путина, опубликованному сегодня на сайте Кремля, Россия в одностороннем порядке объявляет перемирие с 8 по 10 мая в связи с 80-летней годовщиной Победы. «Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

В ответ на это предложение глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности поддержать немедленное и длительное прекращение огня: «Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток — чтобы это было реально, а не просто для парада».

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