Ильхам Алиев о последнем шаге к достижению мира
Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал об отношениях с Россией и о Зангезурском маршруте
Ильхам Алиев / Reuters
14 августа 2025 г.

Достигнутое в Вашингтоне соглашение о Зангезурском маршруте не направлено против какой-либо третьей стороны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью, данного телеканалу Fox News во время визита в США. Фрагменты из данного интервью были опубликованы на сайте телеканала.

В частности, Ильхам Алиев заявил, что «любой стране как в нашем регионе, так и за его пределами будет очень трудно сказать что-либо плохое о сегодняшнем достижении. Ибо сегодня мы, по сути, сделали последний шаг к установлению мира».

Президент Азербайджана также, что «достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-либо». Ильхам Алиев отметил, что это новый проект транспортной связанности, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

Президент Азербайджана также рассказал об отношениях с Россией и сбитии самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан не считает это преднамеренной атакой.

«Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций», – подчеркнул Алиев.

