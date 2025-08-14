Достигнутое в Вашингтоне соглашение о Зангезурском маршруте не направлено против какой-либо третьей стороны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью, данного телеканалу Fox News во время визита в США. Фрагменты из данного интервью были опубликованы на сайте телеканала.

В частности, Ильхам Алиев заявил, что «любой стране как в нашем регионе, так и за его пределами будет очень трудно сказать что-либо плохое о сегодняшнем достижении. Ибо сегодня мы, по сути, сделали последний шаг к установлению мира».

Президент Азербайджана также, что «достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-либо». Ильхам Алиев отметил, что это новый проект транспортной связанности, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.