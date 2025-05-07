ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев предлагает зафиксировать фронт?
Спецпредставитель США: Украина готова к созданию 30 км демилитаризованной зоны
Киев предлагает зафиксировать фронт?
Украинские военные / Reuters
7 мая 2025 г.

Украина готова заморозить текущую линию фронта и создать 30 км демилитаризованную зону. Об этом 6 мая заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. 

По его оценке, Киев открыт к так называемому «перемирию на месте», при котором войска РФ и Украины отойдут от линии соприкосновения на 15 км, образовав буферную зону с каждой стороны.

Келлог подчеркнул: демилитаризованную зону будут контролировать военные «коалиции добровольцев» без участия американских войск. 

Украина на этой неделе вновь повторила свой призыв к всеобъемлющему перемирию сроком не менее чем на 30 дней с возможностью продления.

«Если удастся достичь 30 дней, я действительно верю, что оно будет продлено. Военным очень трудно возобновить боевые действия после такого перерыва», — подчеркнул Келлог.

Ранее, как сообщал CNN, администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву одностраничное «окончательное предложение», предполагающее признание контроля России над аннексированным Крымом и смягчение санкций. Киев это предложение отверг. По словам Владимира Зеленского, документ был доработан после консультаций с европейскими и американскими представителями.

В апреле Келлог попал в скандал из-за своих заявлений о разделе Украины по примеру Берлина после Второй Мировой войны. Позже он оправдывался, утверждая, что «не имел в виду раздел Украины — речь шла исключительно о логистике и зонах ответственности».

Тем временем Москва выдвинула жесткие условия для перемирия: отвод украинских войск из оккупированных регионов, отказ от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также снятие всех западных санкций.

Агентство Reuters в апреле сообщило, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф якобы предложил передать Москве четыре украинских региона плюс Крым, однако Келлог выступил резко против. Он подчеркнул, что Украина не согласится на такой шаг в одностороннем порядке и не будет признавать оккупацию 20% своей территории де-юре. 


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