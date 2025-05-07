Украина готова заморозить текущую линию фронта и создать 30 км демилитаризованную зону. Об этом 6 мая заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

По его оценке, Киев открыт к так называемому «перемирию на месте», при котором войска РФ и Украины отойдут от линии соприкосновения на 15 км, образовав буферную зону с каждой стороны.

Келлог подчеркнул: демилитаризованную зону будут контролировать военные «коалиции добровольцев» без участия американских войск.

Украина на этой неделе вновь повторила свой призыв к всеобъемлющему перемирию сроком не менее чем на 30 дней с возможностью продления.

«Если удастся достичь 30 дней, я действительно верю, что оно будет продлено. Военным очень трудно возобновить боевые действия после такого перерыва», — подчеркнул Келлог.

Ранее, как сообщал CNN, администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву одностраничное «окончательное предложение», предполагающее признание контроля России над аннексированным Крымом и смягчение санкций. Киев это предложение отверг. По словам Владимира Зеленского, документ был доработан после консультаций с европейскими и американскими представителями.

В апреле Келлог попал в скандал из-за своих заявлений о разделе Украины по примеру Берлина после Второй Мировой войны. Позже он оправдывался, утверждая, что «не имел в виду раздел Украины — речь шла исключительно о логистике и зонах ответственности».

Тем временем Москва выдвинула жесткие условия для перемирия: отвод украинских войск из оккупированных регионов, отказ от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также снятие всех западных санкций.

Агентство Reuters в апреле сообщило, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф якобы предложил передать Москве четыре украинских региона плюс Крым, однако Келлог выступил резко против. Он подчеркнул, что Украина не согласится на такой шаг в одностороннем порядке и не будет признавать оккупацию 20% своей территории де-юре.



