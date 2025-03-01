ТУРЦИЯ
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Турция и Азербайджан усиливают координацию ВВС
В Баку прошли 15-е штабные переговоры между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции, где обсуждались военное сотрудничество, техническое обеспечение и подготовка кадров
Турция и Азербайджан усиливают координацию ВВС
Полет SoloTürk в Фетхие / AA Archive
1 марта 2025 г.

В рамках двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией состоялись 15-е штабные переговоры с участием представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух стран.

Перед началом встреч делегация посетила Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, почтив память павших. Затем заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Намик Исламзаде встретился с начальником Управления материально-технического обеспечения штаба ВВС Турции генерал-лейтенантом Гусейном Думаном.

На переговорах обсуждались вопросы военного сотрудничества и обмена опытом между ВВС двух стран. Стороны подчеркнули важность координации и укрепления взаимодействия.

В рамках визита турецкая делегация посетила авиаремонтный завод, где ознакомилась с процессами ремонта и модернизации техники, а также Военный институт имени Гейдара Алиева, где обсудили сотрудничество в области военного образования.

Кроме того, представители Турции побывали в одной из воинских частей ВВС Азербайджана, где получили информацию о ключевых направлениях ее деятельности. По завершении визита генерал-лейтенант Гусейн Думан оставил запись в «Книге почетных гостей» Военного института.

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