В рамках двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией состоялись 15-е штабные переговоры с участием представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух стран.

Перед началом встреч делегация посетила Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, почтив память павших. Затем заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Намик Исламзаде встретился с начальником Управления материально-технического обеспечения штаба ВВС Турции генерал-лейтенантом Гусейном Думаном.

На переговорах обсуждались вопросы военного сотрудничества и обмена опытом между ВВС двух стран. Стороны подчеркнули важность координации и укрепления взаимодействия.

В рамках визита турецкая делегация посетила авиаремонтный завод, где ознакомилась с процессами ремонта и модернизации техники, а также Военный институт имени Гейдара Алиева, где обсудили сотрудничество в области военного образования.

Кроме того, представители Турции побывали в одной из воинских частей ВВС Азербайджана, где получили информацию о ключевых направлениях ее деятельности. По завершении визита генерал-лейтенант Гусейн Думан оставил запись в «Книге почетных гостей» Военного института.