Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «Европа должна взять на себя основную нагрузку» в поддержке Украины, однако без участия США обеспечить долгосрочный мир не удастся.

По его словам, страны, готовые помочь Киеву, начнут активное планирование незамедлительно. «Мы подтвердили нашу приверженность поддержке Украины: это означает солдат на земле и самолеты в воздухе», — сказал Стармер.

При этом он отметил важность координации действий с Вашингтоном: «Давайте проясним – мы согласны с [президентом США Дональдом] Трампом в необходимости срочного и устойчивого мира. Теперь нам нужно работать над этим вместе».

Саммит в Лондоне по поддержке Украины, в котором участвуют лидеры европейских стран, ЕС и НАТО, проходит на фоне разлада между Киевом и Вашингтоном, кульминацией которого в минувшую неделю стала встреча Владимира Зеленского с американским президентом в Овальном кабинете Белого Дома. Лидеры США и Украины вступили в словесную перепалку, к которой в самом ее начале присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, обвинивший Зеленского в неблагодарности и неуважении к Вашингтону, а также нежелании заключать мир.

По итогам саммита в Лондоне лидеры согласовали четыре ключевых шага:

• Продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

• Гарантии суверенитета и безопасности Украины, обязательное участие Киева в любых мирных переговорах.

• В случае достижения мирного соглашения – меры по предотвращению возможного нового вторжения России.

• Создание «коалиции желающих» для защиты Украины и обеспечения долгосрочного мира.

Он отметил, что «коалиция желающих» может расшириться за счет стран за пределами Европы, включая Канаду, которая уже активно помогает Украине.

Стармер заявил также, что не исключает отправку британских войск в зону конфликта. «История показывает: если в Европе начинается война, она рано или поздно доходит и до нас», — отметил премьер, отметив необходимость международных гарантий для устойчивого мира.

Еще до саммита Стармер объявил, что Великобритания, Франция и другие страны договорились совместно с Украиной разработать план прекращения боевых действий. «Этот план будет обсужден с Соединенными Штатами, и мы будем продвигать его вместе», — заключил премьер.

Британский премьер также подтвердил уже состоявшийся разговор с Трампом, не вдаваясь в детали, но подчеркнул, что Лондон исторически брал на себя ответственность в таких ситуациях и должен сделать это снова. «Если никто не начнет действовать, ситуация не изменится», — отметил он, добавив, что скоординированные действия с США станут лучшей гарантией безопасности Европы и Великобритании.