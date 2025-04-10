Израиль стремительно теряет богачей: только за 2024 год страну покинули не менее 1700-долларовых миллионеров. Причина — война в Газе и вызванный ею экономический и политический кризис.

По данным британской Henley & Partners и южноафриканской New World Wealth, число миллионеров в Тель-Авиве и Герцлии за год сократилось с 24 300 до 22 600. Исследование не объясняет мотивы уехавших, но израильские СМИ пишут, что богатые эмигрируют с начала военного вторжения в Газу, опасаясь нестабильности и экономического обвала.

Страна несет колоссальные потери: только на армию тратят до 250 млрд шекелей (около $68 млрд), а независимые эксперты уверены, что расходы — куда выше. Финансовый рейтинг Израиля уже понизили. Даже радикальный министр финансов Бецалель Смотрич признал, что вторжение в Газу стало «самой долгой и дорогой войной в истории Израиля».

Израильская экономика трещит. Рост ВВП в 2024 году составил лишь 1% — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Без госрасходов цифры еще ниже: частный сектор упал на 0,6%, инвестиции в основной капитал — на 5,9%, экспорт — на 5,6%. Единственные, кто тратит, — государство и домохозяйства, их расходы выросли на 13,7% и 3,9% соответственно.

Сильнее всего удар пришелся в конце 2023 года, когда началось израильское вторжение в Газу. После мощного отскока в первом квартале ВВП снова упал на 0,8%, а к концу 2024 года немного восстановился. Но даже в четвертом квартале рост оказался ниже ожиданий — всего 2,5% против прогнозируемых 5,7%.

На этом фоне инфляция в январе ускорилась до 3,8% — выше целевого уровня. Центробанк пока не может снизить ставку, а потому кредиты останутся дорогими.

На фоне всего этого жестко пострадала и международная репутация Израиля. МУС в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления. Израиль также стал ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.



