ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Не будем летать по первому зову»: США меняют подход к переговорам
США сохраняют участие в мирном процессе, но больше не будут по умолчанию выступать посредником на переговорах между Россией и Украиной, заявил Госдеп
«Не будем летать по первому зову»: США меняют подход к переговорам
Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс / Reuters
2 мая 2025 г.

Соединенные Штаты изменяют подход к участию в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, отметив, что Америка больше не собирается выполнять роль посредника «по первому зову».

«Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому процессу и будем помогать. Но мы не собираемся летать по всему миру, чтобы быть посредниками на каждой встрече», — сказала Брюс. Она подчеркнула, что новый подход отражает позицию госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Брюс, США не отказываются от усилий по поиску мира, но теперь ожидают от сторон конфликта конкретных предложений.

«Настало время, чтобы обе стороны представили и разработали идеи о том, как этот конфликт должен завершиться», — добавила она.

Она также заявила, что действующие антироссийские санкции сохраняются, и вопрос об их отмене не стоит.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что позиции России и Украины «все еще далеки друг от друга». По его словам, «Путин не может захватить всю Украину, а Украина не может отбросить Россию туда, где она была до 2014 года».

Рубио добавил, что США не прекращают усилия по достижению мира, но президент Дональд Трамп должен будет сам решить, сколько еще времени он готов уделять этому направлению.

«Не то чтобы война в Украине неважна, но то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе», — отметил он.

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