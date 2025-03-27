ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Президент Эрдоган: Израиль продолжает геноцид даже в Рамадан
В Ночь Предопределения президент Турции обрушился с критикой на Израиль за бомбардировки Газы и обвинил западные державы в потакании геноциду
Президент Эрдоган: Израиль продолжает геноцид даже в Рамадан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
27 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими обвинениями в адрес Израиля во время 9-го конкурса чтения Корана, организованного телеканалом TRT. Он заявил, что израильское правительство нарушило соглашение о прекращении огня от 19 января и усилило авиаудары по Газе, намеренно атакуя больницы и медицинские учреждения.

«С каждым днем все более наглеющее перед лицом молчания западных держав израильское руководство продолжает политику геноцида даже в Рамадан. В результате последних бесчеловечных атак Израиля, к сожалению, погибло более 700 наших палестинских братьев, большинство из которых дети и женщины, и сотни невинных были ранены», – заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что почти 80% Газы уже лежит в руинах, а оставшиеся здания уничтожаются под тяжелыми бомбардировками. Он призвал верующих в Ночь Предопределения (Кадр) не забывать о палестинцах в своих молитвах.

«Пусть все знают, что мы до конца продолжим стоять рядом с нашими палестинскими братьями. Мы будем рядом с ними с нашей гуманитарной помощью, с нашими дипломатическими контактами, с нашей принципиальной политикой, отстаивающей мир и справедливость. Как Турция, мы окажем братскому палестинскому народу всю необходимую поддержку», – пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил усилия телеканала TRT, который с первого дня геноцида посвящает большую часть своих национальных и международных новостных публикаций ситуации в Газе, открыв информационный коридор из сектора начиная с 7 октября 2023 года.

Эрдоган также выразил надежду, что священная Ночь Предопределения принесет благо мусульманскому миру и всему человечеству, особенно тем, кто борется против тирании и геноцида не только в Газе и Палестине, но также в Сирии, Ливане, Йемене, Сомали и других регионах.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us