Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими обвинениями в адрес Израиля во время 9-го конкурса чтения Корана, организованного телеканалом TRT. Он заявил, что израильское правительство нарушило соглашение о прекращении огня от 19 января и усилило авиаудары по Газе, намеренно атакуя больницы и медицинские учреждения.

«С каждым днем все более наглеющее перед лицом молчания западных держав израильское руководство продолжает политику геноцида даже в Рамадан. В результате последних бесчеловечных атак Израиля, к сожалению, погибло более 700 наших палестинских братьев, большинство из которых дети и женщины, и сотни невинных были ранены», – заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что почти 80% Газы уже лежит в руинах, а оставшиеся здания уничтожаются под тяжелыми бомбардировками. Он призвал верующих в Ночь Предопределения (Кадр) не забывать о палестинцах в своих молитвах.

«Пусть все знают, что мы до конца продолжим стоять рядом с нашими палестинскими братьями. Мы будем рядом с ними с нашей гуманитарной помощью, с нашими дипломатическими контактами, с нашей принципиальной политикой, отстаивающей мир и справедливость. Как Турция, мы окажем братскому палестинскому народу всю необходимую поддержку», – пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил усилия телеканала TRT, который с первого дня геноцида посвящает большую часть своих национальных и международных новостных публикаций ситуации в Газе, открыв информационный коридор из сектора начиная с 7 октября 2023 года.

Эрдоган также выразил надежду, что священная Ночь Предопределения принесет благо мусульманскому миру и всему человечеству, особенно тем, кто борется против тирании и геноцида не только в Газе и Палестине, но также в Сирии, Ливане, Йемене, Сомали и других регионах.