ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Европа устала ждать ответа Кремля
Главы МИД стран ЕС обвинили Россию в затягивании переговоров о прекращении огня и призвали оказать давление на Москву
Европа устала ждать ответа Кремля
Дэвид Лэмми / Reuters
4 апреля 2025 г.

Министры иностранных дел европейских стран обвинили Россию в срыве переговоров о прекращении огня в Украине. Они призвали усилить давление на Москву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна ответить Соединенным Штатам. По его словам, Вашингтон приложил серьезные усилия, предложив соглашение о прекращении огня и выступив посредником.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обвинил президента России Владимира Путина в затягивании процесса. По его словам, Путин мог бы пойти на перемирие уже сейчас. Однако он продолжает наносить удары по Украине, по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что заявления Путина о переговорах — это «пустые обещания».

3 и 4 апреля в Брюсселе проходит совещание глав МИД стран НАТО.

Представитель Госдепа США сообщил, что первый день переговоров прошел при подавляющей поддержке Украины. По его словам, страны-участницы поддерживают прекращение войны и усилия президента Трампа по достижению мира. Он также подчеркнул, что Россия должна сделать больше для продвижения переговоров.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, европейские страны обеспокоены отсутствием участия в переговорах. Они считают, что итог этих переговоров определит безопасность Европы на десятилетия вперед.

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