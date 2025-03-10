Предприниматель и глава департамента по повышению эффективности госуправления администрации США (DOGE) Илон Маск заявил, что IP-адреса злоумышленников, стоящих за кибератакой на социальную сеть Х, были зарегистрированы в Украине.

«Мы не уверены точно, что произошло. Но была масштабная кибератака, направленная выведение из строя системы X, при этом IP-адреса атакующих исходили из района Украины», – сказал Маск в интервью Fox News.

Маск 10 марта заявил о крупной кибератаке на принадлежащую ему социальную сеть X. Таким образом он прокомментировал сообщения о сбоях в работе проекта.

Предприниматель подчеркнул, что Х подвергается атакам ежедневно, но на этот раз это было сделано с использованием большого количества ресурсов. Он считает, что в этом замешана либо крупная группа, либо страна.

Маск добавил, что специалисты отслеживают источник кибератаки.

Ранее 10 марта был зафиксирован масштабный сбой в работе Х, пользователи массово жаловались на недоступность сайта, а также приложения социальной сети.