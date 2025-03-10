ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Маск узрел в сбое X украинский след
Владелец соцсети заявил, что IP-адреса злоумышленников, атаковавших социальную сеть X, были зарегистрированы на территории Украины
Маск узрел в сбое X украинский след
Илон Маск / Reuters
10 марта 2025 г.

Предприниматель и глава департамента по повышению эффективности госуправления администрации США (DOGE) Илон Маск заявил, что IP-адреса злоумышленников, стоящих за кибератакой на социальную сеть Х, были зарегистрированы в Украине.

«Мы не уверены точно, что произошло. Но была масштабная кибератака, направленная выведение из строя системы X, при этом IP-адреса атакующих исходили из района Украины», – сказал Маск в интервью Fox News.

Маск 10 марта заявил о крупной кибератаке на принадлежащую ему социальную сеть X. Таким образом он прокомментировал сообщения о сбоях в работе проекта.

Предприниматель подчеркнул, что Х подвергается атакам ежедневно, но на этот раз это было сделано с использованием большого количества ресурсов. Он считает, что в этом замешана либо крупная группа, либо страна.

Маск добавил, что специалисты отслеживают источник кибератаки.

Ранее 10 марта был зафиксирован масштабный сбой в работе Х, пользователи массово жаловались на недоступность сайта, а также приложения социальной сети.

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