Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью журналистам подчеркнул, что в Киеве существуют значительные препятствия для достижения мирных соглашений.

«На Украине присутствует сразу несколько трудностей: Конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, вопрос легитимности Зеленского», — заявил он.

Шойгу отметил, что для достижения соглашений требуется решение этих вопросов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подвергал сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявляя, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

В то же время Европейский Союз и ООН продолжают признавать Зеленского президентом, несмотря на окончание его срока, в связи с невозможностью проведения выборов во время военного положения в стране.

Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов на Украине и называл Зеленского «диктатором».

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Это произошло вскоре после объявления России о присоединении территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В январе 2025 года Министерство иностранных дел Украины подтвердило запрет на прямые переговоры с Россией.

Статья 2 Конституции Украины запрещает изменения в территориальном устройстве страны. Зеленский называл уступку земель «красной линией» для Киева. Москва также исключает возможность территориальных уступок, заявляя, что «ничего чужого» России не нужно, но «свое» она не отдаст.