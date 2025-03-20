Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил после заседания Совбеза.

Глава государства выступил с резким заявлением в отношении израильских военных действий, заявив, что преступники понесут наказание.

«Те, кто, прикрываясь союзниками, убивает детей, утонут в крови невинных, которую сами же и пролили», – заявил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган подчеркнул также, что страны, не препятствующие военным преступлениям и геноциду, понесут ответственность перед историей.

«Те, кто не остановил войну, геноцид и преступления против человечности, совершенные Израилем, рано или поздно ответят перед историей и совестью человечества», – заявил глава государства.

Турция, по его словам, продолжит поддерживать палестинский народ и выступать на стороне справедливости.

«Мы будем и дальше поддерживать наших палестинских братьев, находиться на правильной стороне истории и всеми силами помогать угнетенным жителям Газы», – отметил президент.

Также турецкий лидер заявил, что страна успешно ликвидировала террористические угрозы на своей территории.

«Мы решительными и эффективными операциями очистили наши земли от террористов», – сказал президент Эрдоган, добавив, что «Турция полна решимости избавиться от 40-летнего бремени».