ТУРЦИЯ
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«Утонут в крови невинных, которую сами же и пролили»
Президент Эрдоган выступил перед прессой после заседания Совбеза Турции
«Утонут в крови невинных, которую сами же и пролили»
/ Public domain
20 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил после заседания Совбеза.

Глава государства выступил с резким заявлением в отношении израильских военных действий, заявив, что преступники понесут наказание.

«Те, кто, прикрываясь союзниками, убивает детей, утонут в крови невинных, которую сами же и пролили», – заявил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган подчеркнул также, что страны, не препятствующие военным преступлениям и геноциду, понесут ответственность перед историей.

«Те, кто не остановил войну, геноцид и преступления против человечности, совершенные Израилем, рано или поздно ответят перед историей и совестью человечества», – заявил глава государства.

Турция, по его словам, продолжит поддерживать палестинский народ и выступать на стороне справедливости.

«Мы будем и дальше поддерживать наших палестинских братьев, находиться на правильной стороне истории и всеми силами помогать угнетенным жителям Газы», – отметил президент.

Также турецкий лидер заявил, что страна успешно ликвидировала террористические угрозы на своей территории.

«Мы решительными и эффективными операциями очистили наши земли от террористов», – сказал президент Эрдоган, добавив, что «Турция полна решимости избавиться от 40-летнего бремени».

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