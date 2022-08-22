Что общего у узбекского Большого театра оперы и балета с Мавзолеем?

Самый большой театр в Центральной и Юго-Восточной Азии открыли в 1947 году. Архитектором Большого в Ташкенте стал гениальный Алексей Щусев. Мало кто знает, но ему принадлежат такие творения, как Храм-памятник на Куликовом поле, храм-музей в Натальевке под Харьковом, Марфо-Марьинская обитель, Казанский вокзал и Мавзолей Ленина в Москве. Кстати, каждое из шести боковых фойе театра выполнено в декоре, присущем разным областям Узбекистана. В марте 1948 года театру было присвоено имя великого узбекского поэта Алишера Навои. #trtнарусском #ташкент #театр #навои #архитектура #туризм #путешествия