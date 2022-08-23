Высокий уровень инфляции вынудит до 60% немцев направлять все свои заработки на текущие расходы и лишит их возможности делать сбережения, заявил газете Die Welt глава Немецкой ассоциации сберегательных банков Гельмут Шлевайс.

«Мы ожидаем, что из-за значительного роста цен до 60% немецких домохозяйств будут вынуждены направлять на текущие расходы весь свой месячный доход — или больше», — сказал он. «При 40 млн домохозяйств по всей стране это затронет 24 млн. Год назад только 15% не могли откладывать деньги», — добавил он.

При этом глава Ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин сообщил газете, что, хоть инфляция серьезно сократила возможности немцев делать вклады, многие жители страны все равно находятся на определенном уровне финансовой свободы. «У них остались деньги, сэкономленные во время пандемии коронавируса, которые негде было потратить», — объяснил он.

Германия сейчас переживает масштабный кризис на фоне инфляции и проблем с поставками газа из России. Осенью инфляция в стране может достичь двузначных цифр, предупредил президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Он также не исключил, что экономика страны в ближайшую зиму столкнется с рецессией.

В июле индекс делового климата, отражающий оценку экономического положения Германии и прогнозы на полгода, обвалился до минимума за два с половиной года. На фоне экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца опустилсядо самого низкого уровня за все время правления с декабря 2021 года — 62% немцев не нравится работа главы правительства, довольны лишь 25% опрошенных.