Россияне в 2022 году стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионных магазинах, пишут «Известия» со ссылкой на данные Московского кредитного банка (МКБ) и Почта Банка.

С января по август количество операций по картам МКБ в секонд-хендах и комиссионных магазинах выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты — в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Клиенты Почта Банка увеличили расходы в магазинах подержанной одежды на 20% с начала года. Средний чек покупок в прошлом году составлял 940 рублей, в текущем — 1080 рублей.

Активность покупателей в магазинах подержанной одежды и обуви начала расти весной, отметили в Почта Банке. В МКБ самыми активными месяцами назвали июнь и июль, в то время как в январе-феврале показатели были самые низкие.

В банках ожидают дальнейшего увеличения популярности секонд-хендов, в том числе из-за скорого начала учебного года и снижения доходов граждан.

Аналитики банков полагают, что спрос растет на фоне ухода из страны после вторжения РФ в Украину крупных продавцов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Так, Россию покинули Adidas, Puma, Asos, Farfetch, H&M, Crocs, Uniqlo, Levi’s, Louis Vuitton, Cartier и Chanel, Hugo Boss, Hermes, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

Одновременно с этим на российский рынок пришли сотни турецких брендов. На прошлой неделе TRT на русском писал о появлении в РФ более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

О готовности известных турецких брендов одежды заменить ушедшие западные компании сообщалосьеще в конце мая. Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в России не менее 100 магазинов. При этом на рынке уже есть популярные турецкие компании: в РФ продается одежда Mavi, DeFacto, Koton, а также французско-турецкого бренда LC Waikiki.