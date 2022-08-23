Суд в Литве приговорил жителя города Таураге к четырем месяцам ограничения свободы и штрафу в размере €500 за призывы к насилию в отношении русских, сообщает Delfi.

Мужчина по имени Витаутас М. «публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним», говорится в заключении суда.

Причиной для возбуждения дела против мужчины стал комментарий к публикации президента Литвы Гитанаса Науседы в Facebook, в которой глава государства после вторжения РФ в Украину заверил, что Вильнюс принимает все усилия, чтобы «авантюра России закончилась». Витаутас М. сопроводил пост призывами к насилию в отношении русских.

Один из читателей обратился в полицию, та провела расследование и передала дело в суд. Эксперты нашли в комментарии призыв к этнической дискриминации и физической расправе, а также к ненависти по этническому признаку.

В суде Витаутас М. признал вину и принес извинения за призыв к насилию, отметив, что в момент написания комментария находился под влиянием эмоций. Он осознал, что совершил противоправный поступок, но не предполагал, что ему может грозить за это уголовная ответственность.

При этом он добавил, что сам бы не причинил вред какому-либо гражданину России, если бы встретил его лично, так как он не против русских как таковых. «Русские в целом не виноваты в том, что происходит в Украине», — заявил он.

По итогам рассмотрения дела было заключено, что мужчина намеревался воплотить угрозы в жизнь, однако признание вины и выражение сожаления стали смягчающими факторами. Также было принято во внимание то обстоятельство, что литовец в прошлом был четырежды судим за разные преступления, в том числе за порчу чужого имущества.

Помимо ограничения свободы и штрафа суд обязал его участвовать в программе коррекции поведения.