Где в Ташкенте хранится Коран Усмана?

Каждый турист, который оказался в Ташкенте, в первую очередь идет в культурно-архитектурный комплекс «Хазрати Имам». В него входят старинные мечети и медресе. А еще здесь находится Коран Усмана, который датируется 644—648 годами. Ансамбль возвели около могилы Хазрати Имама. Ученый был одним из первых исламских проповедников в Ташкенте. Говорят, он владел более 70 языками. #trtrussian #Ташкент #КоранУсмана #Узбекистан #trtнарусском #туризм #коран #ислам