ПОЛИТИКА
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Где в Ташкенте хранится Коран Усмана?
Каждый турист, который оказался в Ташкенте, в первую очередь идет в культурно-архитектурный комплекс «Хазрати Имам». В него входят старинные мечети и медресе. А еще здесь находится Коран Усмана, который датируется 644—648 годами. Ансамбль возвели около могилы Хазрати Имама. Ученый был одним из первых исламских проповедников в Ташкенте. Говорят, он владел более 70 языками. #trtrussian #Ташкент #КоранУсмана #Узбекистан #trtнарусском #туризм #коран #ислам
коран / Others
25 августа 2022 г.
Истории
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