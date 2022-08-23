ПОЛИТИКА
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Германия и Польша спорят, кто виновен в массовом море рыбы в Одре
Министр окружающей среды Польши Анна Москва обвинила Германию в распространении фейков, связанных с массовым мором рыбы в реке Одра, по которой проходит граница между странами. Немецкое природоохранное ведомство заявляет, что экологическое бедствие, возможно, вызвано веществами, обнаруженными в воде. #trtнарусском #Одра #рыба #химикаты #trteussian #экология #вода #новости
Германия и Польша спорят, кто виновен в массовом море рыбы в Одре / Others
23 августа 2022 г.
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