Германия и Польша спорят, кто виновен в массовом море рыбы в Одре

Министр окружающей среды Польши Анна Москва обвинила Германию в распространении фейков, связанных с массовым мором рыбы в реке Одра, по которой проходит граница между странами. Немецкое природоохранное ведомство заявляет, что экологическое бедствие, возможно, вызвано веществами, обнаруженными в воде. #trtнарусском #Одра #рыба #химикаты #trteussian #экология #вода #новости